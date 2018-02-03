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السبت، 03 فبراير 2018 08:43 ص
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إغلاق الطرق السريعة بسبب الشبورة الكثيفة فى المنيا

السبت، 03 فبراير 2018 08:03 ص
إغلاق الطرق السريعة بسبب الشبورة الكثيفة فى المنيا شبورة - أرشيفية


المنيا – حسن عبد الغفار
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 تسببت الشبورة المائية فى غلق الطرق الإقليمية والسريعة فى المنيا، لعدم وضوح الرؤية تماما، وهو ما أدى إلى تأخر  سير الرحلات الخاصة بالمرافق العامة والخاصة. 
 
أصدر اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، توجيهاته لإدارة المرور بغلق الطريق السريعة الثلاثة الزراعى والصحراويين الشرقى والغربى، أمام السيارات والمارة لحين وضوح الرؤية. 
 
فيما دفع الدكتور أحمد سيف، مدير مرفق إسعاف المنيا، بمرفق التحرك السريع أمام  نقاط التمركزات بالطرق السريعة الثلاثة، تحسبا لوقوع حوادث.
 
 
 
 
 
 

 


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