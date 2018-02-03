إصابة 4 أشخاص بسبب إطار فرامل قطار الإسكندرية القاهرة بمحطة كفر الدوار





البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بمحطة سكة حديد كفر الدوار، بجروح متفرقة بالجسم نتيجة قطعة حديد تطايرت من فرملة القطار السريع رقم 904 ركاب ديزل الإسكندرية- القاهرة، حال اتجاهه للقاهرة، أثناء وقوفهم على شريط محطة السكة الحديد.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث وبالفحص تبين أنه أثناء توقف 4 أشخاص بالحارة الوسطى بمحطة سكة حديد كفر الدوار انتظارا لاستقلال أحد القطارات، تصادف سير القطار 904 ديزل سريع الإسكندرية- القاهرة، بسرعة شديدة تطايرت منه قطعة حديد من الفرملة، أصابتهم بجروح متعددة عبارة عن اشتباه كسور بالقدم وجروح بالرأس وهم:" هدير فريد سعد محمد 17 سنة كفر الشيخ، ومحمد عبد الوهاب محمد 57 سنة من المهاجرين بكفر الدوار، ومحمود على إبراهيم 27 سنة من السناهرة، ومحمد أحمد 22 سنة من المراكبية بكفر الدوار، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار الشامل وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.