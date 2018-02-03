إصابة شخصين فى مشاجرة بين الأهالى بقرية بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب شخصان فى مشاجرة وقعت بين الأهالى بقرية السوبى التابعة لمركز سمالوط، تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائى، بحدوث مشاجرة بقرية السوبى، بمركز سمالوط.

وبالانتقال والفحص تبين نها بين كلًا من، "طرف أول" كيرلس إ"، 35 سنة، مصاب، وزوجته مريم 19 سنة ربة منزل، ووالدها نمر.ل" 40 سنة عامل، مصاب، و"طرف ثانى "محمد ح" ،52 سنة تاجر، ونجله كريم 20 سنة حاصل على دبلوم، والزوجة سميرة 35 سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.