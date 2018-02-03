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إصابة شخصين فى مشاجرة بالمنوفية

السبت، 03 فبراير 2018 02:45 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخصان بإصابات متفرقة أثر نشوب مشاجرة بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب مشادة كلامية .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بقرية شنتنا الحجر دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول " ع .ر. م "  35سنه،  بدون عمل ومقيم قرية ميت أم صالح دائرة المركز مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان " ن .ع. م " 45سنه،  ومقيم قرية شنتنا الحجر دائرة المركز مصاباً بكدمات بالفخذ الأيسر والساق اليمنى.

بسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما  أثناء تواجدهما بسوق القرية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1997 جنح مركز بركه السبع لسنة 2018 وبالعرض على النيابة تصالح الطرفان وقررت صرف الحاضرين من سراي النيابة العامة .

 

 


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