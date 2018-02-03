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السبت، 03 فبراير 2018 08:49 م
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إصابة ربة منزل بحروق بسبب انفجار موقد غاز بالمنوفية

السبت، 03 فبراير 2018 08:43 م
إصابة ربة منزل بحروق بسبب انفجار موقد غاز بالمنوفية حريق - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت سيدة بحروق متفرقة فى أنحاء الجسد إثر اشتعال النيران بسبب انفجار موقد غاز بها بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "م م ع" ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بحروق فى أنحاء متفرقة من جسدها، وحالتها خطيرة.

بالانتقال الفورى والفحص وبسؤال زوجها "ب ع" نجار مسلح مقيم بذات العنوان، أفاد باستيقاظه على استغاثة زوجته، وفوجئ باشتعال النار فى جسدها نتيجة لموقد الغاز المتواجد بالمنزل، والذى اشتعل وأصابها بالحروق.

وبسؤال والد المصابة، عامل مقيم بذات الناحية نفى وجود شبهة جنائية، وأفاد بمضمون ما جاء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

 


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