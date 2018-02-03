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أمين مساعد الجامعة العربية:التواصل مع مجموعات دولية لتبنى خيار التسوية السلمية

السبت، 03 فبراير 2018 03:32 م
أمين مساعد الجامعة العربية:التواصل مع مجموعات دولية لتبنى خيار التسوية السلمية جامعة الدول العربية - أرشيفية


أ ش أ
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أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، السفير سعيد أبو على، أن وفدا وزاريا عربيا يعمل حاليا للتواصل مع مجموعات دولية فاعلة تحدد المواقف فى العالم من أجل تبنى خيار استراتيجى لحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وقال أبو على ،فى تصريح، اليوم السبت، إن "مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى الأخير تبنى الموقف الفلسطينى بإيجاد آلية متعددة الاطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام".


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