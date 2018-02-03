أمين مجمع البحوث: معرض الكتاب فرصة طيبة لمزيد من التواصل مع الجماهير

تفقد الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب الأقسام المختلفة داخل الجناح، حيث تابع حركة الجماهير داخل مجمع البحوث الإسلامية والإقبال على الإصدارات.

وقال عفيفى، خلال جولته إن الهدف الأول من تواجد الأزهر بهذا الشكل والمضمون داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب هو تحقيق مزيد من التواصل مع الجماهير خاصة وأن ثقة الناس بالأزهر فى تلقى المعلومات تزداد بشكل مستمر خاصة فى ظل ما يعانيه العالم من انتشار للأفكار المغلوطة والمتطرفة.

أوضح عفيفي أن الأزهر يعمل بشكل متوازي للوصول إلى الناس في مختلف المحافل والأماكن سواء من خلال ما ينظمه مجمع البحوث الإسلامية من قوافل توعوية بشكل متواصل في المدارس ومراكز الشباب والمصانع والشركات أو من خلال المشاركة العلمية في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية.