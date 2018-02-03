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السبت، 03 فبراير 2018 06:13 م
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أسعار النفط اليوم السبت 3-2-2018 برنت يسجل 68.58 دولار للبرميل

السبت، 03 فبراير 2018 06:00 م
أسعار النفط اليوم السبت 3-2-2018 برنت يسجل 68.58 دولار للبرميل النفط - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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واصلت أسعار النفط اليوم السبت 3-2-2018 حيث سجلت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت نحو  68.58 دولار للبرميل، فيما سجلت  عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط نحو 65.45 دولار للبرميل.

وساعد استمرار التزام منظمة الأوبك بتخفيضات الإمدادات وتزايد الطلب العالمى يساعدان فى الحفاظ على معظم الاتجاه الصعودى الذى سجلته الأسعار أوائل العام.

وارتفع الطلب العالمى على النفط 1.6 مليون برميل يوميا، أو حوالى 1.5 %، العام الماضي، وقال بنك (يو بى إس) إن من المنتظر أن ينمو بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.

ارتفاع عدد الحفارات النفطية فى أمريكا لثانى أسبوع على التوالى
 

فيما أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثانى على التوالى مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها منذ 2014.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة فى تقريرها الأسبوعى الذى يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أضافت 6 حفارات نفطية فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من فبراير ليصل إجمالى عدد الحفارات إلى 765، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2017.

وعدد الحفارات النفطية النشطة فى أمريكا، وهو مؤشر أولى للإنتاج مستقبلا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام البالغ 583 بعد أن بدأت شركات الطاقة بزيادة الإنفاق فى منتصف 2016 مع تعافى أسعار الخام من هبوط حاد استمر عامين.

وبلغ إجمالى عدد حفارات النفط والغاز الطبيعى النشطة حتى الثانى من فبراير 946 حفارا مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا فى 2017 و509 حفارات فى 2016 و978 حفارا فى 2015 . وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز كليهما.


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