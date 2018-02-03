أسعار العملات اليوم السبت 3-2-2018 واستقرار الدولار واليورو





كتبت- دانه الحديدى

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 3-2-2018، بالتزامن مع العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس اسعار ختام تعاملات الاسبوع الماضى، والتى شهدت استقرار اسعار الدولار والريال السعودى واليورو والدينار الكويتى، فيما ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى فى اخر تعاملات البنك الأهلى.

وجاءت أسعار العملات اليوم السبت كالتالى:

سعر اليورو الأوروبى اليوم



سعر اليورو

استقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، بالغاً، 21.87 جنيه للشراء، و 22.03 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، 25.00 جنيه للشراء 25.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 58.81 للشراء ، و 59.17 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.72 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

سعر الدولار فى مصر



الدولار

فيما جاء سعر الدولار فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6261 جنيه للشراء

17.7261 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.61 جنيه للشراء

17.71 جنيه للبيع



الجنيه المصرى

وزارة المالية تطرح أذون الخزانة بقيمة 15 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.