أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام





كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم السبت بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى 653 جنيهًا للجرام حتى صياغة التقرير، وبهذا الانخفاض يكون سعر الذهب تراجع للمرة الثانية منذ أمس الجمعة، بمقدار 5 جنيهات.

أسعار الذهب فى مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 559 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 653 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 746.47 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيه.

الأوقية : 1330 دولار.

أسعار الذهب فى مصر شهدت اضطرابات كثيرة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، بالتزامن مع صعود الذهب وارتفاعه لنقطة تاريخية، حيث سجل لأول مرة 667 جينها للجرام من عيار 21، وهو سعر أول مرة يحققه المعدن الأصفر فى مصر، مما سبب شبه توقف لحركة السوق فى مصر.

اسعار الذهب فى مصر اليوم، خدمة نقدمها للقراء، وتحتوى على متابعة لحظية وفورية لسوق الصاغة المصرى، وتشتمل على خدمات تقديم أسعار الذهب فى مصر لكل الأعيرة وقياسها على أخر تحديثات، مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب وأسعار المعدن النفيس فى مصر والسعر العالمى.

سعر الذهب فى مصر، يتأثر بشكل كبير بأسعار الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية بمصر، لكن مع شبه استقرار الدولار خلال الأشهر الماضية، أصبح غير مؤثر فى السوق، مثلما يتأثر الذهب بأسعار الأوقية العالمية التى تشهد تقلب دائم وتؤثر على السوق فى مصر.