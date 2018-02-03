video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام

السبت، 03 فبراير 2018 09:51 ص
أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام الذهب - صورة ارشيفية


كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم السبت بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى 653 جنيهًا للجرام حتى صياغة التقرير، وبهذا الانخفاض يكون سعر الذهب تراجع للمرة الثانية منذ أمس الجمعة، بمقدار 5 جنيهات.

 

أسعار الذهب فى مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 559 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  653 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل  746.47 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيه.

الأوقية : 1330 دولار.

 

أسعار الذهب فى مصر شهدت اضطرابات كثيرة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، بالتزامن مع صعود الذهب وارتفاعه لنقطة تاريخية، حيث سجل لأول مرة 667 جينها للجرام من عيار 21، وهو سعر أول مرة يحققه المعدن الأصفر فى مصر، مما سبب شبه توقف لحركة السوق فى مصر.

 

اسعار الذهب فى مصر اليوم، خدمة نقدمها للقراء، وتحتوى على متابعة لحظية وفورية لسوق الصاغة المصرى، وتشتمل على خدمات تقديم أسعار الذهب فى مصر لكل الأعيرة وقياسها على أخر تحديثات، مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب وأسعار المعدن النفيس فى مصر والسعر العالمى.

 

سعر الذهب فى مصر، يتأثر بشكل كبير بأسعار الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية بمصر، لكن مع شبه استقرار الدولار خلال الأشهر الماضية، أصبح غير مؤثر فى السوق، مثلما يتأثر الذهب بأسعار الأوقية العالمية التى تشهد تقلب دائم وتؤثر على السوق فى مصر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها

سعر الذهب

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب فى مصر



لا تفوتك
الداخلية تعلن ضبط كوادر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة

الداخلية تعلن ضبط كوادر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة

فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة

مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"

مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"

اتحاد الكرة يقرر استقدام مدرب أجنبى لخلافة "كوبر" بالمنتخب ويرفض الوطنى

اتحاد الكرة يقرر استقدام مدرب أجنبى لخلافة "كوبر" بالمنتخب ويرفض الوطنى

الهارب كوليبالى يدعى الجنون للهروب من دفع 70 مليون جنيه للأهلى

الهارب كوليبالى يدعى الجنون للهروب من دفع 70 مليون جنيه للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة