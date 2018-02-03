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"أزمة الوعى الدينى" بمعرض الكتاب للدكتور محمد الشحات الجندى

السبت، 03 فبراير 2018 02:09 ص
"أزمة الوعى الدينى" بمعرض الكتاب للدكتور محمد الشحات الجندى أزمة الوعى الدينى


كتب لؤى على
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صدر كتاب "أزمة الوعى الدينى"، للدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الصادر عن دار المعارف، ويعرض بمعرض الكتاب.
 
و يتناول  ماتعرض له وعى المسلم من تزييف فى مفاهيم تأسيسية قدمت الإسلام  كنموذج لمدنية حضارية أستمدت مرجعيتها من الوحى والعقل الإجتهادى، الذى حمل رسالة الإسلام العقيدة والشريعة والأخلاق فأنتج حضارة زاهرة للإنسانية، بين الروح والجوهر الإنسانى ومتطلبات الحياة وأنصهرت فيها الأجناس والثقافات والمشارب والعادات، حيث أن الإنسان هو غاية هذه الرسالة، فحررت عقله وإرادته من الإستبداد والطغيان بقوة المبادئ والسنن الكونية، ولأن الإسلام والمسلمين أصبحوا فى قفص الإتهام بسبب تزييف الوعى حول جوهر وحقيقة الإسلام فى الدين والحياة  من بعض جماعات وظفت الدين لأطماعها الخاصة فى السلطة والزعامة والمال وغيره،  ووجد هؤلاء المفسدون ضالتهم فى تقديم مفاهيم مغلوطة عن أسس بناء الفرد فى جوانب شخصيته كلها التى صححت عقيدته وجعلته ينطلق فى عملية البناء والتنمية .
    
لكن واقع الأمة وعالم الإسلام انقلب رأسا على عقب بسبب التضليل الفكرى والممارسات العبثية المجنونة لمفاهيم التكفير والحاكمية الإلهية  وفقه الولاء لجماعتهم والبراء من الشواذ الأعظم للأمة، وما أفرزه ذلك من تكريس مفاهيم الإيمان لجماعتهم والكفر لجماهير الأمة  وأن قتلاهم فى الجنة وقتلى عموم المسلمين فى النار، بالإضافة لتزوير مفهوم الجهاد وقصره على القتال  ونفى جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر فضلا عن ذهولهم عن جهاد الإلحاد وجهاد التربية والإصلاح، كذلك تناولت الدراسة تصحيح الرواية الظالمة عن وصم الاٍرهاب بالإسلام وأنه لايعرف لغة الحوار ويرفض الأخر ويعتبر مواجهته وتصفيته وحرمانه من حقوقه الإنسانية  من الشريعة. 
 
كل ذلك بغرض الوصول إلى الخلافة والتربع على عرش الحكم على العالم الإسلامى  دون فقه وتبصر بجوهر النظام السياسى الإسلامى وتطورات العصر وجمود فكرهم ،والدوران فى فلك الشكل على حساب المضمون وهو مادى لكل ذلك الدمار والتفسخ وتركيع المسلم وتشويه الإسلام فى هذا الزمان  كل ذلك ترد عليه هذه الدراسة بموضوعية وإنصاف .  
 
 
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