أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-2-2018

مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى عدد من الاخبار الهامة على مدار اليوم السبت 3-2-2018، من بينها اعلان ان مصر من اكثر الدول الدول تراجعا فى المخاطر السيادية خلال شهر يناير، علاوة على اعلان عدد من المستثمريين السعوديين نيتهم الاستثمار فى مصر، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.



مصر الأكثر تراجعا فى المخاطر السيادية خلال شهر يناير بنسبة 17.9%

قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المخاطر السيادية انخفضت فى جميع البلدان خلال شهر يناير الماضى، مضيفة أن مصر كانت الأكثر تراجعاً بنسبة 17.9% وذلك قبل الانتخابات الرئاسية، تلاها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.4% بعد هدوء التوترات السياسية، كما تراجعت الإمارات بنسبة 6.7%.

وتعرف المخاطر السيادية، بأنها أحد أنواع مخاطر الائتمان ومؤشر لمدى قدرة البلد وإمكانياته لسداد ديونه المضمونة من قبله والتى تصدر عادة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية المضمونة من قبله والتى تصدر على الأغلب بهيئة سندات حكومية.

أما بالنسبة لسعر العملة، قالت مباشر، فى تقريرها الشهرى – حصلت اليوم السابع على نسخة منه- إن سعر الجنيه ارتفع بشكل طفيف خلال شهر يناير بنسبة 0.53%، غير أنها لفتت إلى أنه بحساب ضعف الدولار الأمريكى فى الشهر ذاته، فأن الجنيه المصرى كان من المفترض أن يكون أقوى.



وزير قطاع الاعمال: نستهدف وقف الخسائر مع الحفاظ على حقوق العمال



ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقررت الجمعية العامة العادية، بحسب بيان اليوم، الموافقة على قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة الصادر فى 13 يناير 2018، حيث كانت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

أما الجمعية العامة غير العادية، فقد وافقت على الكفالة التضامنية المطلوبة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتغطية المديونية المستحقة على شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بموجب عقد التمويل المشترك من البنوك الممولة وكافة تعديلاته.

ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بإعداد مذكرة بشأن تطورات العمل فى مشروع تطوير شركة كيما وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع نظرا لضخامته وأهميته.



