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أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-2-2018

السبت، 03 فبراير 2018 08:12 م
أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-2-2018 البورصة المصرية


مصطفى عبد التواب
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شهد الاقتصاد المصرى عدد من الاخبار الهامة على مدار اليوم السبت 3-2-2018، من بينها اعلان ان مصر من اكثر الدول الدول تراجعا فى المخاطر السيادية خلال شهر يناير، علاوة على اعلان عدد من المستثمريين السعوديين نيتهم الاستثمار فى مصر، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.


مصر الأكثر تراجعا فى المخاطر السيادية خلال شهر يناير بنسبة 17.9%


قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المخاطر السيادية انخفضت فى جميع البلدان خلال شهر يناير الماضى، مضيفة أن مصر كانت الأكثر تراجعاً بنسبة 17.9% وذلك قبل الانتخابات الرئاسية، تلاها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.4% بعد هدوء التوترات السياسية، كما تراجعت الإمارات بنسبة 6.7%.
 
وتعرف المخاطر السيادية، بأنها أحد أنواع مخاطر الائتمان ومؤشر لمدى قدرة البلد وإمكانياته لسداد ديونه المضمونة من قبله والتى تصدر عادة بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية المضمونة من قبله والتى تصدر على الأغلب بهيئة سندات حكومية.
 
أما بالنسبة لسعر العملة، قالت مباشر، فى تقريرها الشهرى – حصلت اليوم السابع على نسخة منه- إن سعر الجنيه ارتفع بشكل طفيف خلال شهر يناير بنسبة 0.53%، غير أنها لفتت إلى أنه بحساب ضعف الدولار الأمريكى فى الشهر ذاته، فأن الجنيه المصرى كان من المفترض أن يكون أقوى.
 
 

وزير قطاع الاعمال: نستهدف وقف الخسائر مع الحفاظ على حقوق العمال

 
ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقررت الجمعية العامة العادية، بحسب بيان اليوم، الموافقة على قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة الصادر فى 13 يناير 2018، حيث كانت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

أما الجمعية العامة غير العادية، فقد وافقت على الكفالة التضامنية المطلوبة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتغطية المديونية المستحقة على شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بموجب عقد التمويل المشترك من البنوك الممولة وكافة تعديلاته.

ووجه  الوزير إدارة الشركة القابضة بإعداد مذكرة بشأن تطورات العمل فى مشروع تطوير شركة كيما وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع نظرا لضخامته وأهميته.


 

وزارة الصناعة تجدد طلبها لأصحاب المصانع المتعثرة بتقديم بيان التعثر


 

دعت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى مركز تحديث الصناعة، المصانع المتعثرة إلى التقدم بطلب لبيان حالة التعثر أو التوقف، لبحث إمكانية تقديم يد العون لهذه المصانع من خلال استيفاء الاستمارة الإلكترونية التى يمكن الحصول عليها مجانا عبر موقع تحديث الصناعة.

 

وقال منشور لوزارة الصناعة، تم تعميمه على الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وكذلك فروع مركز تحديث الصناعة فى المحافظات وعلى كافة المدن الصناعية، إنه يجب تقديم الطلبت إلكترونيا عبر بريد إلكترونى خصصته وزارة الصناعة لحل هذه الأزمة وهو Npf@imc-egypt.org

 

كما يمكن تسليم الاستمارة الخاصة بالتعثر إلى مركز تحديث الصناعة الكائن بمبنى اتحاد الصناعات على أن يتم تقديم الطلب فى مدة أقصاها 23 فبراير الجارى، علمًا بأن المصانع التى قدمت طلبات قبل هذا الإعلان ليست بحاجة إلى تجديد طلبها.

 


الجمارك: استيراد سيارات وقطع غيار بقيمة 2.259 مليار جنيه فى يناير

كشف تقرير أعدته مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز، لتقديمه إلى وزير المالية عمرو الجارحى، عن إفراج جمارك الإسكندرية عن رسائل سيارات نقل وملاكى وأتوبيسات وقطع غيارها خلال شهر يناير الماضى فقط، تزيد قيمتها على المليارين و259 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن إجمالى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة عن تلك الرسائل، والمسددة للخزانة العامة، بلغت نحو 772.5 مليون جنيه منها  220.6 مليون جنيه رسوم جمركية، و134.159 مليون قيمة رسوم وغرامات أخرى، و364.2 مليون ضريبة القيمة المضافة، و53.5 مليون قيمة رسم التنمية المقرر على الواردات.


أبو العينين: تحسن المناخ وراء رغبة الاستثمار بمصر


قال رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن الدافع وراء تواجد عدد كبير من المستثمرين بمصر خلال الفترة الحالية، هو تحسن مناخ الاستثمار ووجود رؤية ورغبة لدى الإرادة السياسية والحكومة فى وجود بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، خاصة فى ظل المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر، إذ تضم 20 مليار مستهلك فى السوق المحلى والدول الموقع معها اتفاقيات تجارية ثنائية، أغلبها قوى شرائية وإنتاجية شابة، مضيفا نسعى للتكامل وخلق مصالح متبادلة مع أشقائنا من أى دولة أخرى.
 
وأشار أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ملتقى مصر للاستثمار، مساء اليوم السبت، إلى وجود استقرار سياسى بمصر، بعدما تعرضت منذ 5 سنوات إلى ما سموه بثورات "الربيع العربى"، والتى أدت إلى جلب الدمار لمصر والمنطقة العربية، وبث الرعب فى قلوب الشعب من أجل إسقاط الدول وتقسيمها، إلا أن إرادة الأمة فى ثورة 30 يونيو والتى حماها الجيش والشرطة نجحت فى الوقت المناسب فى أن تتصدى لدمار الإرهاب وتساعد الدول المجاورة فى البناء والأمن، موجها النحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره فى التصدى لتلك المخططات، وبناء الدولة.


ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.8 مليار جنيه خلال أسبوع


ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 8.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1206 مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1108 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 6.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14.3 مليون ورقة منفذة على 1203 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 73.05% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.95%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.


 
الغرف التجارية: تجهيز خريطة استثمارية لعرضها بملتقى مصر الثالث للاستثمار


 
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن ملتقى مصر الثالث للاستثمار المزمع عقده مساء اليوم و4 فبراير بمشاركة وفود من قرابة 60 دولة بعدد مشاركين يتخطى 800 مستثمر من جميع الدول، سيتم عرض خريطة استثمارية بأهم الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر. 
 
وأضاف الوكيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخريطة المزمع عرضها تشتمل أهم الفرص الواعدة فى محور قناة السويس، وكذلك الفرص المتاحة فى باقى المشروعات القومية المهمة، مشيرًا إلى أن الملتقى قد يساهم فى عرض الفرص الواعدة بالسوق المصرى.
 


مجلس الأعمال المصرى السعودى لسحر نصر: مناخ الاستثمار بمصر أصبح محفزا



التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بأعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، واتحاد الغرف السعودية الذى يضم 28 غرفة، بحضور الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودى، والشيخ عبد الله بن محفوظ نائب رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

 

وقالت الوزيرة، فى بيان لها اليوم، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادى وتشريعى، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية، مؤكدة أن قانون الاستثمار يحتوى على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار فى الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانونى الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.


 

"الشرقية للدخان" تخطط لمضاعفة صادراتها لتوفير العملة الصعبة



تخطط الشركة الشرقية للدخان، لمضاعفة صادراتها العام المقبل، لتدبير موارد من النقد الأجنبى يمكنها من خلاله شراء الاحتياجات الخاصة بها من التبغ.
 
وقال مصدر بالشركة الشرقية للدخان، لـ"اليوم السابع"، إن محمد عثمان هارون رئيس مجلس الإدارة، كلف قطاع التصدير بإبرام عقود جديدة للتصدير خاصة أن صادرات الشركة نحو 9 ملايين دولار فقط، فى حين تحتاج سنويا لنحو 300 مليون دولار لشراء التبغ ومستلزمات الإنتاج.
 
ومن المتوقع أن تركز الشركة على أسواق إفريقيا والأسواق الخليجية لتحسين أرقام الصادرات الضعيفة للغاية والتى لا تتناسب مع اسم الشركة.


 

 


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