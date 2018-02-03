أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-2-2018

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-2-2018السبت، 03 فبراير 2018 08:12 م
مصطفى عبد التواب
شهد الاقتصاد المصرى عدد من الاخبار الهامة على مدار اليوم السبت 3-2-2018، من بينها اعلان ان مصر من اكثر الدول الدول تراجعا فى المخاطر السيادية خلال شهر يناير، علاوة على اعلان عدد من المستثمريين السعوديين نيتهم الاستثمار فى مصر، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.
مصر الأكثر تراجعا فى المخاطر السيادية خلال شهر يناير بنسبة 17.9%
وزير قطاع الاعمال: نستهدف وقف الخسائر مع الحفاظ على حقوق العمال
وقررت الجمعية العامة العادية، بحسب بيان اليوم، الموافقة على قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة الصادر فى 13 يناير 2018، حيث كانت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 11 يناير 2018 قد فوضت الوزير رئيس الجمعية العامة بإصدار قرار التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.
أما الجمعية العامة غير العادية، فقد وافقت على الكفالة التضامنية المطلوبة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتغطية المديونية المستحقة على شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بموجب عقد التمويل المشترك من البنوك الممولة وكافة تعديلاته.
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بإعداد مذكرة بشأن تطورات العمل فى مشروع تطوير شركة كيما وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع نظرا لضخامته وأهميته.
وزارة الصناعة تجدد طلبها لأصحاب المصانع المتعثرة بتقديم بيان التعثر
دعت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى مركز تحديث الصناعة، المصانع المتعثرة إلى التقدم بطلب لبيان حالة التعثر أو التوقف، لبحث إمكانية تقديم يد العون لهذه المصانع من خلال استيفاء الاستمارة الإلكترونية التى يمكن الحصول عليها مجانا عبر موقع تحديث الصناعة.
وقال منشور لوزارة الصناعة، تم تعميمه على الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وكذلك فروع مركز تحديث الصناعة فى المحافظات وعلى كافة المدن الصناعية، إنه يجب تقديم الطلبت إلكترونيا عبر بريد إلكترونى خصصته وزارة الصناعة لحل هذه الأزمة وهو Npf@imc-egypt.org
كما يمكن تسليم الاستمارة الخاصة بالتعثر إلى مركز تحديث الصناعة الكائن بمبنى اتحاد الصناعات على أن يتم تقديم الطلب فى مدة أقصاها 23 فبراير الجارى، علمًا بأن المصانع التى قدمت طلبات قبل هذا الإعلان ليست بحاجة إلى تجديد طلبها.
الجمارك: استيراد سيارات وقطع غيار بقيمة 2.259 مليار جنيه فى يناير
كشف تقرير أعدته مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز، لتقديمه إلى وزير المالية عمرو الجارحى، عن إفراج جمارك الإسكندرية عن رسائل سيارات نقل وملاكى وأتوبيسات وقطع غيارها خلال شهر يناير الماضى فقط، تزيد قيمتها على المليارين و259 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن إجمالى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة عن تلك الرسائل، والمسددة للخزانة العامة، بلغت نحو 772.5 مليون جنيه منها 220.6 مليون جنيه رسوم جمركية، و134.159 مليون قيمة رسوم وغرامات أخرى، و364.2 مليون ضريبة القيمة المضافة، و53.5 مليون قيمة رسم التنمية المقرر على الواردات.
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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.8 مليار جنيه خلال أسبوع
مجلس الأعمال المصرى السعودى لسحر نصر: مناخ الاستثمار بمصر أصبح محفزا
التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بأعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، واتحاد الغرف السعودية الذى يضم 28 غرفة، بحضور الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودى، والشيخ عبد الله بن محفوظ نائب رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وقالت الوزيرة، فى بيان لها اليوم، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادى وتشريعى، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية، مؤكدة أن قانون الاستثمار يحتوى على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار فى الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانونى الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.
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