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3 مارس.. افتتاح الموسم الثقافى والتدريبى لمركز الدراسات القضائية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:43 م
3 مارس.. افتتاح الموسم الثقافى والتدريبى لمركز الدراسات القضائية هيئة قضايا الدولة - أرشيفية





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يفتتح المسشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة، السبت المقبل 3 مارس الموسم الثقافى والتدريبى لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2018 .

 


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