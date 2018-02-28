3 مارس.. افتتاح الموسم الثقافى والتدريبى لمركز الدراسات القضائية

3 مارس.. افتتاح الموسم الثقافى والتدريبى لمركز الدراسات القضائيةالأربعاء، 28 فبراير 2018 08:43 م
هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
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يفتتح المسشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة، السبت المقبل 3 مارس الموسم الثقافى والتدريبى لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2018 .
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