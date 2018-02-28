10 إجراءات تضمنها تقرير الجامعة الأمريكية حول غرق طالب فى حمام السباحة

10 إجراءات تضمنها تقرير الجامعة الأمريكية حول غرق طالب فى حمام السباحةالأربعاء، 28 فبراير 2018 08:00 ص
طالب الجامعة الأمريكية
كتب وائل ربيعى
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يرصد "اليوم السابع" إجراءات متابعة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لحادث وفاة الطالب أحمد عبد العزيز غرقًا، فى حمام السباحة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
1- تلقى الوزير تقريرا من د.أشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة بشأن الحادث.
2- أفاد التقرير بوقوع هذا الحادث 19 فبراير.
3- وُجد الطالب أسفل حمام السباحة.
4- أبلغ ثلاثة من زملاء الطلاب مسئول الإنقاذ لسرعة إخراجه.
5- عقب إخراجه من المياه تم إسعافه مباشرة ولكن دون جدوى.
6- بعد خضوع الطالب للتقييم الطبى من قبل الوحدة الطبية تم نقله إلى المستشفى الجوى بالتجمع الخامس.
7- الجامعة فتحت تحقيقًا مبدئيًّا.
8- أفادت شهادة الشهود بأن المنقذ لم يكن فى المكان المخصص له بحمام السباحة.
9- تولت النيابة التحقيقات، وقامت بمعاينة مكان الحادثة واستدعاء كل الحاضرين.
10- شكلت الجامعة لجنة برئاسة نائب الجامعة التنفيذى للشئون المالية والإدارية وعضوية كبار الإداريين بالجامعة للتحقيق فى تلك الواقعة.
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