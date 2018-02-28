10 إجراءات تضمنها تقرير الجامعة الأمريكية حول غرق طالب فى حمام السباحة







كتب وائل ربيعى

يرصد "اليوم السابع" إجراءات متابعة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لحادث وفاة الطالب أحمد عبد العزيز غرقًا، فى حمام السباحة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

1- تلقى الوزير تقريرا من د.أشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة بشأن الحادث.

2- أفاد التقرير بوقوع هذا الحادث 19 فبراير.

3- وُجد الطالب أسفل حمام السباحة.

4- أبلغ ثلاثة من زملاء الطلاب مسئول الإنقاذ لسرعة إخراجه.

5- عقب إخراجه من المياه تم إسعافه مباشرة ولكن دون جدوى.

6- بعد خضوع الطالب للتقييم الطبى من قبل الوحدة الطبية تم نقله إلى المستشفى الجوى بالتجمع الخامس.

7- الجامعة فتحت تحقيقًا مبدئيًّا.

8- أفادت شهادة الشهود بأن المنقذ لم يكن فى المكان المخصص له بحمام السباحة.

9- تولت النيابة التحقيقات، وقامت بمعاينة مكان الحادثة واستدعاء كل الحاضرين.

10- شكلت الجامعة لجنة برئاسة نائب الجامعة التنفيذى للشئون المالية والإدارية وعضوية كبار الإداريين بالجامعة للتحقيق فى تلك الواقعة.