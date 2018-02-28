يهود إثيوبيا يهددون بالإضراب عن الطعام لترحيل 38 ألف مهاجر دخلوا إسرائيل

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هدد ممثلو آلاف من اليهود الإثيوبيين اليوم الاربعاء بالقيام بإضراب جماعى عن الطعام حال إلغاء السلطات الإسرائيلية التمويل الخاص بالسماح لهم الانضمام إلى أسرهم المقيمين فيها.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن المئات تجمعوا فى معبد يهودى فى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا للتعبير عن قلقهم من أن الميزانية المقترحة من اسرائيل لم تضمن التمويل الخاص بمساعدتهم على الهجرة ولم شملهم مع ذويهم.. وأضافت الصحيفة أن ما يقرب من 8 آلاف يهودى إثيوبى لديهم أفراد من أسرهم يقيمون فى إسرائيل.



يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أرسلت إنذارات إلى آلاف المهاجرين الأفارقة لمغادرة البلاد فى مدة قصاها نهاية مارس المقبل أو عقابهم بالسجن.. كما عرضت جوائز مالية لمن يعود منهم إلى بلده طواعية أو يغادر إلى بلد ثالث.



وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد أعلن عن خطة لترحيل 38 ألف مهاجر دخلوا إسرائيل بطرق غير قانونية أغلبهم من السودان وإريتريا وإثيوبيا.