video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 02:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يهود إثيوبيا يهددون بالإضراب عن الطعام لترحيل 38 ألف مهاجر دخلوا إسرائيل

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:03 م
يهود إثيوبيا يهددون بالإضراب عن الطعام لترحيل 38 ألف مهاجر دخلوا إسرائيل نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى





أ ش أ
إضافة تعليق

 هدد ممثلو آلاف من اليهود الإثيوبيين اليوم الاربعاء بالقيام بإضراب جماعى عن الطعام حال إلغاء السلطات الإسرائيلية التمويل الخاص بالسماح لهم الانضمام إلى أسرهم المقيمين فيها.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن المئات تجمعوا فى معبد يهودى فى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا للتعبير عن قلقهم من أن الميزانية المقترحة من اسرائيل لم تضمن التمويل الخاص بمساعدتهم على الهجرة ولم شملهم مع ذويهم.. وأضافت الصحيفة أن ما يقرب من 8 آلاف يهودى إثيوبى لديهم أفراد من أسرهم يقيمون فى إسرائيل.


يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أرسلت إنذارات إلى آلاف المهاجرين الأفارقة لمغادرة البلاد فى مدة قصاها نهاية مارس المقبل أو عقابهم بالسجن.. كما عرضت جوائز مالية لمن يعود منهم إلى بلده طواعية أو يغادر إلى بلد ثالث.


وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد أعلن عن خطة لترحيل 38 ألف مهاجر دخلوا إسرائيل بطرق غير قانونية أغلبهم من السودان وإريتريا وإثيوبيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مظاهرة احتجاجية ضد خطة ترحيل اللاجئين الأفارقة من إسرائيل

نتنياهو

إسرائيل

أخبار العالم اليوم

يهود

إثيوبيا



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة