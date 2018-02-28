"وول ستريت": قتل صحفى سلوفاكى بسبب كتاباته عن علاقة بين الحكومة والمافيا

"وول ستريت": قتل صحفى سلوفاكى بسبب كتاباته عن علاقة بين الحكومة والمافياالأربعاء، 28 فبراير 2018 08:25 م
تأبين الصحفى السلوفاكى
كتب: هانى محمد
إضافة تعليق
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تفاصيل جديدة فى مقتل الصحفى السلوفاكى يان كوسياكى وخطيبته بالرصاص فى منزلهما، يبدو بسبب تحقيقهما فى التهرب الضريبى من جانب رجال أعمال، وعن علاقة مزعومة بين رئيس وزراء البلاد والمافيا.
وقتل كوسياكى "27 عاما" وخطيبته بطلقات نارية فى الرأس والصدر، ولم يقل أى من الجيران أنه لاحظ أى شىء.
وقال رئيس الشرطة تيبور جاسبار فى براتيسلافا: "تشير الإشارات إلى جريمة قتل مخطط لها، وليست مواجهة عفوية".
إضافة تعليق
"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"
"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة