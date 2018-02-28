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"وول ستريت": قتل صحفى سلوفاكى بسبب كتاباته عن علاقة بين الحكومة والمافيا

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:25 م
"وول ستريت": قتل صحفى سلوفاكى بسبب كتاباته عن علاقة بين الحكومة والمافيا تأبين الصحفى السلوفاكى





كتب: هانى محمد
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تفاصيل جديدة فى مقتل الصحفى السلوفاكى يان كوسياكى وخطيبته بالرصاص فى منزلهما، يبدو بسبب تحقيقهما فى التهرب الضريبى من جانب رجال أعمال، وعن علاقة مزعومة بين رئيس وزراء البلاد والمافيا.

وقتل كوسياكى "27 عاما" وخطيبته بطلقات نارية فى الرأس والصدر، ولم يقل أى من الجيران أنه لاحظ أى شىء.

وقال رئيس الشرطة تيبور جاسبار فى براتيسلافا: "تشير الإشارات إلى جريمة قتل مخطط لها، وليست مواجهة عفوية".


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