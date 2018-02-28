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الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:35 م
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ولى العهد السعودى يزور الولايات المتحدة مارس المقبل

الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:13 م
ولى العهد السعودى يزور الولايات المتحدة مارس المقبل بن سلمان





رويترز
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قال مصدر بحكومة السعودية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يسافر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة فى زيارة قصيرة بدءا من يوم 19 حتى يوم 22 من مارس .

وقال المصدر لرويترز إن من المتوقع أن يزور ولى العهد واشنطن العاصمة ومدينتى نيويورك وبوسطن، مضيفا أن تفاصيل الجولة لم تحدد بالكامل بعد، وستكون هذه الجولة الأولى للأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد الصيف الماضى بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف.

وسيبدأ الأمير محمد أيضا زيارة لبريطانيا فى السابع من مارس يجرى خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماى عن قضايا مثل التطرف والإصلاح المجتمعى.

 

 


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