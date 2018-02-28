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وكيل تعليم الأقصر يتابع إختبارات مسابقة العلوم والرياضيات

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:24 م
وكيل تعليم الأقصر يتابع إختبارات مسابقة العلوم والرياضيات طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر





الأقصر - أحمد مرعي
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تفقد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، برفقة لجنة من الكلية الفنية العسكرية بعض لجان اختبارات المسابقة الوطنية للعلوم والرياضيات، حيث زار لجنتى مركز التطوير التكنولوجى ولجنة مدرسة الثانوية العسكرية. 
 
وجدير بالذكر أنه تقدم للمسابقة ٥٨٩ طالباً يؤدون الاختبارات الخاصة بالمسابقة فى ١٥ لجنة بمعمل التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية.
وفى السياق نفسه، صرح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن الاختبارات ستتم على مدار ثلاثة أيام بدءاً من أمس الثلاثاء وتنتهى غداً الخميس فى مواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء.
 
ويأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية المتميزين فى العلوم والرياضيات وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والكلية الفنية العسكرية.
 

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