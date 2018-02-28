وفاة شاب وإصابة شقيقين لتناولهم مواد مخدرة بلبيس بالشرقية

وفاة شاب وإصابة شقيقين لتناولهم مواد مخدرة بلبيس بالشرقيةالأربعاء، 28 فبراير 2018 07:22 ص
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، اليوم، فيما أصيب شقيقان، نتيجة تناولهما مواد مخدرة، وتم إخطار النيابة للتحقيق .
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول كل من " محمد ع ا" 23 سنة مقيم عين شمس القاهرة، و" إسلام ج ج " 20 سنة و شقيقه " أدهم" 16 سنة مقيمان قسم السلام القاهرة، يعملون بمزرعة بمركز بلبيس، مصابين بتناول عقار غير معلوم، وتوفى الأول متأثرا بإصابته، وبسؤال " سامى" شقيق المصابان ، رجح قيامهما بتناول أطعمة فاسدة أو غير صالحة أو تعاطى مواد مخدرة.
تم تحويل المصابين لمستشفى الزقازيق الجامعى" قسم السموم" وتبين من تحاليل المصابينن تعاطيهما مواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
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