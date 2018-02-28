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وزير الصحة يقرر تقديم 20 منحة دراسية لأطباء السودان

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:00 م
وزير الصحة يقرر تقديم 20 منحة دراسية لأطباء السودان وزير الصحة خلال اجتماعه بنظيره السودانى





كتب وليد عبد السلام
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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، تقديم 20 منحة دراسية لوزارة الصحة السودانية للدراسة بالبورد المصرى والزمالة المصرية، كمساهمة من مصر فى تعليم الأطباء السودانيين.

جاء ذلك مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بنظيره السودانى، بحر أدريس أبو قردة، على هامش اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة.

أشار وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع إلى طلب الجانب السودانى علاج المرضى المصابين بأمراض نادرة فى الأورام والأوعية الدموية بمصر، بالإضافة إلى إمكانية إرسال أطباء استشاريين ومتخصصين فى التخصصات الطبية الدقيقة إلى السودان، وهو ما تم الموافقة عليه بكل ترحيب.

وكشف وزير الصحة والسكان عن طلب الجانب السودانى توفير منح دراسية، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على الطلب، ومنح 20 منحة دراسية، 10 منهم بالبورد المصرى التابع لهيئة التدريب الإلزامى للأطباء، والذى سيصبح من أفضل الشهادات المصرية والدولية للدراسات المهنية للأطباء، و10 أخرين للزمالة المصرية.


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