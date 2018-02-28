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وزير الدولة الإماراتى: تدخل إيرانى فى اليمن يؤكد صواب قرار "عاصفة الحزم"

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:57 ص
وزير الدولة الإماراتى: تدخل إيرانى فى اليمن يؤكد صواب قرار "عاصفة الحزم" أنور قرقاش





كتبت مريم بدر الدين
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أنور قرقاش، إن التدخل الإيرانى فى اليمن الذى يزيد كل يوم، يؤكد صواب قرار "عاصفة الحزم".

وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"لا شك أن الاختبار عسير، ولكنه استحقاق لا بد منه، الهدف الاستراتيجى واضح، وهو أمن واستقرار الجزيرة العربية للأجيال القادمة".

وتابع :" وفِى هذا السياق تلعب الإمارات دورها كاملا ضمن التحالف العربى الذى تقوده السعودية، وتضحيات أبناءنا لأجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم، ولن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة".

واختتم تغريداته قائلا: "ولإدراك الهدف الاستراتيجى يدير التحالف العربى بقيادة الرياض ملفات مهمة تتضمن السياسى والعسكرى والإنسانى والأمنى، ومن خلالها سندرك هدفنا عبر يمن مستقر ومزدهر ضمن محيطه الطبيعي".

قرقاش
قرقاش

 

 


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أنور قرقاش

اليمن

ايران

عاصفة الحزم



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