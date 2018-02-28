وزير التعليم العالى الأسبق: تحول فلسفة الوزارة من التعليم إلى التعلم ضرورة







القليوبية - نيفين طه

أكد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى الأسبق، على أهمية تحول فلسفة التعليم فى الجامعات المصرية من التعليم إلى التعلم، مضيفًا: علينا استخدام التكنولوجيا الحديثة لما حققته من قيمة مضافة فى حياتنا بكثافة.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة "نحو جامعة الكترونية" التى عقدت اليوم بجامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، وحضرها المهندس حسام الجمل مدير مركز المعلومات بمجلس الوزراء وعدد من المسئولين والعمداء والطلاب.

وأكد وزير التعليم العالى الأسبق، أن التعاون بين جامعة بنها ومركز معلومات مجلس الوزراء يعد نموذجا رائدا يجب تعميمه فى كل مؤسسات التعليم المصرية.

وطالب النشار بضرورة نشر التعليم الذاتى والقدرة على الابتكار، مؤكدًا على ضرورة تأهيل الخريج بالقدرات والخبرات التى تؤهله لمتطلبات سوق العمل ، مشيرا إلى أن المصريين لهم بصمة وتميز واضح على مستوى العالم.

كما طالب وزير التعليم العالى طلاب الجامعات والشباب باستخدام التكنولوجيا الاستخدام الأمثل وتوظيفها فى العلم والمعرفة.

ووجه النشار الشكر للدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة وذلك لإحداثه نقلة نوعية داخل الجامعة والسعى إلى تطبيق مبادىء الحوكمة والعمل على إعلاء قيم المحاسبة والشفافية ومقاومة الفساد.