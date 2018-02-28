وزير الأوقاف يكلف بسرعة تجهيز مركز اتصالات للرد على استفسارات المواطنين

وزير الأوقاف يكلف بسرعة تجهيز مركز اتصالات للرد على استفسارات المواطنينالأربعاء، 28 فبراير 2018 08:45 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات بسرعة تجهيز مركز اتصالات عصرى حديث ومتطور (يضم كول سنتر) للرد على استفسارات المواطنين وحل مشكلاتهم ، وتزويده بالموظفين المؤهلين.
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