وزيرا البترول والنقل يبحثان البرامج الزمنية لتوريد البيتومين لمشروعات الطرق

وزيرا البترول والنقل يبحثان البرامج الزمنية لتوريد البيتومين لمشروعات الطرقالأربعاء، 28 فبراير 2018 10:52 ص
وزيرا البترول والنقل
كتب أحمد أبو حجر
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعا بحضور كل من وكيل أول الوزارة لشئون البترول ورئيس هيئة البترول ومعاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونائبا رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية والنقل والتوزيع ومساعد نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع ومن وزارة النقل رؤساء الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة القابضة للطرق والكبارى والشركة الاستشارية لصيانة الطرق، حيث تم بحث البرامج الزمنية، لتوريد كميات البيتومين اللازمة للمشروعات القومية للطرق.
وأشار الملا، فى بيان اليوم، إلى أن البيتومين يعد منتج استراتيجى للمشروعات القومية، مؤكداً على جاهزية قطاع البترول لتلبية احتياجات وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها في التوقيتات المحددة، مشيراَ إلى قرب الانتهاء من استقبال البيتومين المستورد في منطقة السويس، بالإضافة إلى استقباله في منطقة الإسكندرية، لتفادى أى عقبات قد تحدث للاعتماد على نقطة استقبال واحدة، فضلاً عن زيادة المخزون الاستراتيجى في المنطقتين، وذلك حرصاً من وزارة البترول على سرعة تلبية كافة احتياجات المشروعات القومية للطرق الجارى تنفيذها فى مختلف محافظات مصر .
من جانبه، أكد وزير النقل على إيجابية، وأهمية التنسيق بين الوزارتين، لإنجاز مشروعات الطرق في التوقيتات المحددة، لافتا إلى أن قطاع البترول شريك رئيسى فى نجاح إنجاز هذه المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً.
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