وزارة النفط العراقية ببيان رسمى: لا نمانع فى عمل "روس نفت" بحقول كركوك

وزارة النفط العراقية ببيان رسمى: لا نمانع فى عمل "روس نفت" بحقول كركوكالأربعاء، 28 فبراير 2018 10:24 ص
ناقلة نفط - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قالت وزارة النفط العراقية، فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، إنها لا تمانع فى عمل شركة "روس نفت" فى حقول كركوك النفطية، فى إطار تطوير الحقول وتوسع الشركة الروسية فى العمل بالعراق.
ونقل البيان عن الوزير جبار اللعيبى، تأكيده لـ"عدم ممانعة الوزارة، فى حال رغبة شركة روسنفت توسيع نطاق عملها فى كل حقول محافظة كركوك، وذلك بعد التنسيق والاتفاق مع شركة بى بى."
إضافة تعليق
حملة واسعة ضد مراسلة "بى بى سى" على السوشيال ميديا بعد ثبوت كذب تقريرها.. مغردون يطالبون بطردها خارج مصر.. آلاف الرسائل من المصريين على حسابها.. و"أورلا جيرين" تختفى منذ ظهور "زبيدة" وترفض الرد
صور.. ليلة فى حب الرئيس.. 40 حزبًا سياسيًا يوجهون رسالة للعالم: مصر مع السيسي وضد الإرهاب.. "الوفد": نرفض دعوات المقاطعة والرئيس أعاد بناء المؤسسات.. و"الدستورى الحر": لن يستطيع أحد المساس بأمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة