وزارة النفط العراقية ببيان رسمى: لا نمانع فى عمل "روس نفت" بحقول كركوك







رويترز

قالت وزارة النفط العراقية، فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، إنها لا تمانع فى عمل شركة "روس نفت" فى حقول كركوك النفطية، فى إطار تطوير الحقول وتوسع الشركة الروسية فى العمل بالعراق.

ونقل البيان عن الوزير جبار اللعيبى، تأكيده لـ"عدم ممانعة الوزارة، فى حال رغبة شركة روسنفت توسيع نطاق عملها فى كل حقول محافظة كركوك، وذلك بعد التنسيق والاتفاق مع شركة بى بى."