وزارة المالية: ضبط 21 محاولة تهريب جمركى خلال 10 أيام







(أ ش أ)

تمكن رجال الجمارك من ضبط 21 محاولة تهريب خلال 10 أيام بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكرت وزارة المالية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير عمرو الجارحى تلقى تقريرا من مصلحة الجمارك عن هذه الضبطيات، حيث تمكنت جمارك نويبع من ضبط 5 محاولات تهريب لكمية من دخان المعسل وأجهزة الاتصالات بقيمة 51 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط كمية من الهواتف المحمولة والعطور بقيمة 237 ألف جنيه وبتعويضات مستحقة قدرت بنحو 80 ألف جنيه.

وأوضحت المالية أن جمارك مطار القاهرة تمكنت من إحباط 4 محاولات لتهريب كمية من الأدوية بتعويضات مستحقة بنحو 650 ألف جنيه، فضلا عن ضبط كمية من المشغولات الفضية التركية بقيمة 1.6مليون جنيه،وأيضا كمية من الهواتف المحمولة بقيمة 250 ألف جنيه، كما تم إحباط 3 محاولات تهريب لكمية من مستحضرات التجميل والأدوية وأدوات طب الأسنان بجمارك سفاجا بتعويضات بلغت 233 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنه تم ضبط 3 محاولات تهريب للنقد المصرى إلى الخارج بمنفذ السلوم البرى بمبلغ 85 ألف جنيه، كما ضبطت جمارك بورسعيد 3 محاولات لتهريب كمية من الملابس الجاهزة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بقيمة جمركية 185 ألف جنيه، وبلغت الرسوم المستحقة 110 آلاف جنيه.

وأشارت إلى أن جمارك مطار أسيوط الدولى أحبطت محاولتين لتهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة بتعويضات بلغت 41 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط 51 شيشة إلكترونية بتعويضات 66 ألف جنيه، كما أن جمارك الإسكندرية تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية ذات الأنواع والأحجام المختلفة المحظور استيرادها، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط جمركى والتحفظ على جميع المضبوطات.