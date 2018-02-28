وزارة المالية تنظم مؤتمرا عن مكافحة التهرب الضريبى الدولى 7 مارس







كتب أحمد يعقوب

تنظم وزارة المالية تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية مؤتمر عن مكافحة التهرب الضريبى الدولى تحت عنوان "زيادة كفاءة الموارد المحلية فى مصر من خلال تطبيق نظام ضريبى فعال وتبادل المعلومات" وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD) (والاتحاد الأوروبى (EU) باعتبارهم الجهات الممولة والداعمة لبرنامج تعزيز الموارد المحلية فى مصر. يعقد المؤتمر فى الفترة من 7-8 مارس بفندق الماسة بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يلقى عمرو الجارحى وزير المالية كلمة فى افتتاح المؤتمر تتناول الاصلاحات الضريبية التى قامت بها الوزارة والتى ساهمت بشكل ملحوظ فى زيادة الإيرادات الضريبية مثل تمرير قانون القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وبحسب بيان من الوزارة فإنه من المقرر أن تعقد جلسة نقاشية يديرها كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وباسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وبحضور السفير ايفان سيركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية و المهتمين من رجال الأعمال والضرائب.

يأتى تنظيم المؤتمر فى ضوء حرص الوزارة على تطوير وتحسين منظومة الإصلاح الضريبى وزيادة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبى فعال يتضمن تبادل أفضل للمعلومات والممارسات والخبرات المعنية بأغراض الضريبة، ويبحث المؤتمر عدد من القضايا والموضوعات الهامة ذات الصلة تشمل: صياغة إطار شامل لحزمة الإصلاحات المعنية ببرنامج محاربة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، واستعراض اليات تنفيذ البرنامج والجدول الزمنى وخطة العمل له استنادا إلى المعايير الاساسية التى تنظم ذلك، وإمكانية وسبل تحسين عملية تعبئة الموارد المحلية للدولة.

وعلى هامش المؤتمر يتم مناقشة و بحث وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج من خلال عقد ورشة عمل وعدد من اللقاءات مع أعضاء البرلمان والغرفة التجارية وعدد من المسئولين رفيعى المستوى على الصعيد الداخلى والخارجى فى المجال الضريبى.