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الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:32 م
خالد صلاح
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واردات النفط الخام اليابانية من إيران تنخفض 2.9% فى يناير

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:47 ص
واردات النفط الخام اليابانية من إيران تنخفض 2.9% فى يناير حقل نفط - أرشيفية





(رويترز)
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أظهرت البيانات الشهرية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الأربعاء انخفاض واردات اليابان النفطية من إيران فى يناير 2.9 بالمئة مقارنة مع قبل عام إلى 203 آلاف و259 برميلا يوميا.

 


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