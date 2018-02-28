واردات النفط الخام اليابانية من إيران تنخفض 2.9% فى يناير

واردات النفط الخام اليابانية من إيران تنخفض 2.9% فى ينايرالأربعاء، 28 فبراير 2018 07:47 ص
حقل نفط - أرشيفية
(رويترز)
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أظهرت البيانات الشهرية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الأربعاء انخفاض واردات اليابان النفطية من إيران فى يناير 2.9 بالمئة مقارنة مع قبل عام إلى 203 آلاف و259 برميلا يوميا.
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