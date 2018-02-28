واردات النفط الخام اليابانية من إيران تنخفض 2.9% فى يناير







(رويترز)

أظهرت البيانات الشهرية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الأربعاء انخفاض واردات اليابان النفطية من إيران فى يناير 2.9 بالمئة مقارنة مع قبل عام إلى 203 آلاف و259 برميلا يوميا.