هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية تعلن حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ

هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية تعلن حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئالأربعاء، 28 فبراير 2018 12:23 م
ثلوج ـ صورة أرشيفية
دبلن (أ ش أ)
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية حالة الطوارئ باللون الأحمر وهى أعلى درجات التحذير بسبب الطقس السيئ، وذلك فى كل من "دبلن" و"كيلدير" و"لاوث" بالإضافة إلى "ويكلاو" و"ميث".
وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان هذا التحذير بسبب كثافة سقوط الثلوج حيث وصل ارتفاع مستوى الثلوج فى بعض المناطق إلى 10 سم حتى الآن ومن المتوقع أن يصل إلى 25 سم بحلول منتصف غد الخميس.
وأضافت الشبكة البريطانية أن هذا التحذير من قبل هيئة الأرصاد يعنى أن هناك مخاطر محتملة على حياة المواطنين ووقوع أضرار مادية على نطاق واسع.
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