هزة أرضية تضرب قضاء المقدادية بالعراق

هزة أرضية تضرب قضاء المقدادية بالعراقالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:16 م
ريختر
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أكد مسؤول محلى فى محافظة ديالى العراقية اليوم الأربعاء أن هزة أرضية خفيفة ضربت قضاء المقدادية شمال شرق المحافظة.
وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن هزة أرضية خفيفة ضربت قضاء المقدادية شعر بها أغلب سكان القضاء، مضيفا أن الهزة لم تحدث أى خسائر بشرية أو مادية.
وتعرضت مدن عدة فى محافظة ديالى، شرق العراق، إلى هزات أرضية قبل أيام معدودة من بينها المقدادية.
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