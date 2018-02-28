نيكى اليابانى يهبط بفعل بيانات صناعية ضعيفة

نيكى اليابانى يهبط بفعل بيانات صناعية ضعيفةالأربعاء، 28 فبراير 2018 09:35 ص
مؤشر نيكى - صورة ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق
هبط المؤشر نيكى اليابانى، اليوم الأربعاء، منهيا موجة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، تحت ضغط الخسائر التى منيت بها بورصة وول ستريت، وفى ظل انخفاض أكبر من المتوقع فى الإنتاج الصناعى اليابانى.
وتضررت المعنويات بقرار بنك اليابان المركزى تقليص مشترياته من السندات طويلة الأجل، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع الين.
وأغلق المؤشر القياسى منخفضا 1.4 % إلى 22068.24 نقطة، وتراجعت معظم القطاعات وحققت الأسهم ذات الثقل على المؤشر أداء دون المستوى، وهبط سهم فاست للتجزئة 2.5 % وسوفت بنك 2.4 % وفانوك 2 %.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 % إلى 1768.24 نقطة.
إضافة تعليق
حملة واسعة ضد مراسلة "بى بى سى" على السوشيال ميديا بعد ثبوت كذب تقريرها.. مغردون يطالبون بطردها خارج مصر.. آلاف الرسائل من المصريين على حسابها.. و"أورلا جيرين" تختفى منذ ظهور "زبيدة" وترفض الرد
صور.. ليلة فى حب الرئيس.. 40 حزبًا سياسيًا يوجهون رسالة للعالم: مصر مع السيسي وضد الإرهاب.. "الوفد": نرفض دعوات المقاطعة والرئيس أعاد بناء المؤسسات.. و"الدستورى الحر": لن يستطيع أحد المساس بأمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة