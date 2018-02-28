نيكى اليابانى يهبط بفعل بيانات صناعية ضعيفة







رويترز

هبط المؤشر نيكى اليابانى، اليوم الأربعاء، منهيا موجة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، تحت ضغط الخسائر التى منيت بها بورصة وول ستريت، وفى ظل انخفاض أكبر من المتوقع فى الإنتاج الصناعى اليابانى.

وتضررت المعنويات بقرار بنك اليابان المركزى تقليص مشترياته من السندات طويلة الأجل، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع الين.

وأغلق المؤشر القياسى منخفضا 1.4 % إلى 22068.24 نقطة، وتراجعت معظم القطاعات وحققت الأسهم ذات الثقل على المؤشر أداء دون المستوى، وهبط سهم فاست للتجزئة 2.5 % وسوفت بنك 2.4 % وفانوك 2 %.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 % إلى 1768.24 نقطة.