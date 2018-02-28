نقابة الأطباء تعقد مؤتمرا اليوم حول مشاكل القطاع الصحى







كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "المشكلات العاجلة فى القطاع الصحى"، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، بدار الحكمة.

ومن المقرر أن يشارك بفعاليات المؤتمر، ممثلون عن وزارة الصحة وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بعد توجيه نقابة الأطباء لدعوات لهم.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن عقدها الجمعية العمومية العادية لأعضائها، الجمعة 16 مارس المقبل، لمناقشة تطورات قضية الدكتور محمود ناصر، وأساليب دعمه والتضامن معه، والتعسف والحملات المتكررة ضد الأطباء، والمترتبة على نقص بالمستلزمات الطبية بالمستشفيات، ومشاكل المنظومة الطبية.