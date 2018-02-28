مهاب مميش : 41 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء،عبور41 سفينة،بحمولة 2.4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،فى بيان له،أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفن بحمولة مليون و100ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةSC VALERIA ، بحمولة 157 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 20 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة )،بحمولة مليون و300 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL GERMANY ، بحمولة 220 ألف طن، قادمة من سنغافورا،ومتجهة إلى المملكة المتحدة.