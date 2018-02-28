منى ذو الفقار: محفظة التمويل متناهى الصغر بمصر تتجاوز 11 مليار جنيه







كتب هانى الحوتى

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن محفظة التمويل متناهى الصغر فى مصر حققت قفزة كبيرة فى نهاية عام 2017، وذلك فيما يخص قيمتها الإجمالية وعدد العملاء المستفيدين، إذ زادت إجمالى المحفظة النشطة بمعدل 67 % لتصل إلى 11.12 مليار جنيه مقارنة بـ 6.66 مليار جنيه فى نهاية 2016، كما زادت قاعدة العملاء النشطين بنحو 26%، لتسجل 2.53 مليون عميل، مقابل 2 مليون عميل فى نهاية عام 2016.

وقالت فى بيان لها، إن أهم أسباب النمو المحقق خلال 2017 هو إتاحة التمويل المصرفى لشركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث نمت محافظ الشركات (والتى اعتمدت فى نموها اعتمادا كليا على التمويل المصرفى)، بمعدل 141 % من حيث قيمة المحفظة و93 % من حيث قاعدة العملاء المستفيدين، كما كانت الطفرة أيضًا فى معدلات النمو المحققة فى عام 2017 من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث نمت محافظهم بمعدل 33.7% من حيث القيمة و10.9% من حيث قاعدة العملاء.

وساهم القطاع المصرفى فى زيادة معدلات نمو صناعة التمويل متناهى الصغر بوسيلة أخرى عن طريق تقديم التمويل المباشر للعملاء وقد حققت المحفظة النشطة (المباشرة) للبنوك معدلات نمو 67% من حيث القيمة لتسجل 3.8 مليار جنيه فى نهاية 2017 مقارنة ب 1.9 مليار فى نهاية 2016، وبمعدل 45% من حيث قاعدة العملاء لتسجل 265 ألف عميل نشط مقارنة ب 183 ألف عميل نشط فى نهاية 2016.

أضافت إنه فى تقديرنا أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بإدراج تمويل مؤسسات التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ضمن نسبة الـ20% الإلزامية من محافظ البنوك والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطلوب الوصول إليها فى 2020 قد عززت دور القطاع المصرفى فى تنمية وتحفيز صناعة التمويل متناهى الصغر خلال عام 2017، إذ حققت صناعة التمويل متناهى الصغر على أثر التمويل المقدم من القطاع المصرفى زيادة فى إجمالى المحفظة النشطة تقدر بواقع 4.5 مليار جنيه حيث كانت إجمالى قيمة المحفظة النشطة فى 31 ديسمبر 2016 تقدر ب 6.6 مليار جنيه بينما تقدر بـ 11.1 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017 .