مقتل 6 أشخاص خلال اشتباكات بين فصائل مسلحة فى جنوب ليبيا







(رويترز)

قال مسؤول طبى اليوم الأربعاء إن ستة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال خلال قتال بين فصائل مسلحة فى مدينة سبها بجنوب ليبيا.

وقال أسامة الوافى المتحدث باسم مستشفى سبها الرئيسى إن اشتباكات متقطعة بدأت فى الرابع من فبراير شباط تقريبا بين الفرقة السادسة المرتبطة بالجيش الوطنى الليبى المتمركز فى شرق البلاد ومقاتلين منافسين من جماعة تيبو العرقية.

وأدى القتال إلى مخاوف من تصاعد العنف فى جنوب ليبيا الفقير حيث يحاول الجيش الوطنى الليبى توسيع نطاق نفوذه ويشتبك مع جماعات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا فى العاصمة طرابلس.

ويتحالف الجيش الوطنى الليبى مع حكومة منافسة تتمركز فى شرق ليبيا.

وتقع سبها على بعد نحو 660 كيلومترا جنوبى طرابلس وتعد مركزا لتهريب المهاجرين الأفارقة وعمليات التهريب الأخرى صوب ساحل ليبيا على البحر المتوسط. وتشهد نوبات متكررة من القتال ضمن صراع أوسع نطاقا تدور رحاه منذ انتفاضة عام 2011.

وتتألف الفرقة السادسة فى الأغلب من مقاتلين من قبيلة أولاد سليمان. وتدين بالولاء لقائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر الذى اختار قادة جددا بالفرقة هذا الشهر.

وقال مسؤول أمنى محلى إن مقاتلين من تشاد والسودان موجودون بالمنطقة منذ عدة سنوات ويرابطون خارج المدينة انضموا للقتال أيضا.

وقال الوافى إن مدنيا قُتل اليوم الأربعاء وأصيب أربعة أشخاص على الأقل بينهم مقاتلان وطفل. وأضاف أن المستشفى تعرض أيضا للقصف لكن ذلك لم يوقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وقال الوافى إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا فى وقت سابق وأصيب تسعة بينهم نساء وأطفال.