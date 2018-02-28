video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 02:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 6 أشخاص خلال اشتباكات بين فصائل مسلحة فى جنوب ليبيا

الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:06 م
مقتل 6 أشخاص خلال اشتباكات بين فصائل مسلحة فى جنوب ليبيا العنف فى ليبيا - أرشيفية





(رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤول طبى اليوم الأربعاء إن ستة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال خلال قتال بين فصائل مسلحة فى مدينة سبها بجنوب ليبيا.

وقال أسامة الوافى المتحدث باسم مستشفى سبها الرئيسى إن اشتباكات متقطعة بدأت فى الرابع من فبراير شباط تقريبا بين الفرقة السادسة المرتبطة بالجيش الوطنى الليبى المتمركز فى شرق البلاد ومقاتلين منافسين من جماعة تيبو العرقية.

وأدى القتال إلى مخاوف من تصاعد العنف فى جنوب ليبيا الفقير حيث يحاول الجيش الوطنى الليبى توسيع نطاق نفوذه ويشتبك مع جماعات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا فى العاصمة طرابلس.

ويتحالف الجيش الوطنى الليبى مع حكومة منافسة تتمركز فى شرق ليبيا.

وتقع سبها على بعد نحو 660 كيلومترا جنوبى طرابلس وتعد مركزا لتهريب المهاجرين الأفارقة وعمليات التهريب الأخرى صوب ساحل ليبيا على البحر المتوسط. وتشهد نوبات متكررة من القتال ضمن صراع أوسع نطاقا تدور رحاه منذ انتفاضة عام 2011.

وتتألف الفرقة السادسة فى الأغلب من مقاتلين من قبيلة أولاد سليمان. وتدين بالولاء لقائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر الذى اختار قادة جددا بالفرقة هذا الشهر.

وقال مسؤول أمنى محلى إن مقاتلين من تشاد والسودان موجودون بالمنطقة منذ عدة سنوات ويرابطون خارج المدينة انضموا للقتال أيضا.

وقال الوافى إن مدنيا قُتل اليوم الأربعاء وأصيب أربعة أشخاص على الأقل بينهم مقاتلان وطفل. وأضاف أن المستشفى تعرض أيضا للقصف لكن ذلك لم يوقع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وقال الوافى إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا فى وقت سابق وأصيب تسعة بينهم نساء وأطفال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تحالف الشيطان" بين البغدادى و"أحفاد البنا".. قيادى فى داعش ليبيا يكشف تمويل الإخوان للتنظيم بالمال والسلاح.. اعترافات "العياط" تعرى دور الدوحة فى دعم المتطرفين.. ويؤكد: قيادى بالقاعدة مولنا بـ600 ألف دينار

ليبيا

فصائل مسلحة

اخبار ليبيا



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة