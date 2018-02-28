مقتل 4 من جنود حفظ السلام بالأمم المتحدة فى انفجار بمالى

مقتل 4 من جنود حفظ السلام بالأمم المتحدة فى انفجار بمالىالأربعاء، 28 فبراير 2018 07:37 م
قوات حفظ السلام
رويترز
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قالت بعثة الأمم المتحدة فى مالى إن أربعة من جنودها لحفظ السلام قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأربعاء عندما مرت المركبة التى كانوا فيها على لغم فى شمال مالى.
وذكرت البعثة فى بيان أن الجنود كانوا على طريق يربط بلدتى بونى ودوينتزا فى منطقة موبتى حيث قتل ستة جنود ماليين فى حادث مشابه قبلها بيوم. ووقع الهجوم نحو الساعة الثانية ظهرا.
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