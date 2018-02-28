مقتل 4 من جنود حفظ السلام بالأمم المتحدة فى انفجار بمالى







رويترز

قالت بعثة الأمم المتحدة فى مالى إن أربعة من جنودها لحفظ السلام قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأربعاء عندما مرت المركبة التى كانوا فيها على لغم فى شمال مالى.

وذكرت البعثة فى بيان أن الجنود كانوا على طريق يربط بلدتى بونى ودوينتزا فى منطقة موبتى حيث قتل ستة جنود ماليين فى حادث مشابه قبلها بيوم. ووقع الهجوم نحو الساعة الثانية ظهرا.