"معلومات الوزارء": مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية أمنة تماما وصالحة للشرب

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بوجود تسمم فى مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية تواصل المركز مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن مياه الشرب بالمحافظة أمنة تماماً وصالحة للشرب ولا يوجد بها أى نسبة تلوث أو تسمم، حيث يتم مراعاة كافة المواصفات القياسية العالمية بها.

وأوضح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه كان هناك انخفاضًا فى مستوى منسوب المياه بفرع رشيد وترعة المحمودية، ما أدى إلى عدم تمكن محطة مياه ‏السيوف بالعمل بكامل طاقتها والذى نتج عنه تأثر أنحاء شرق المحافظة، مؤكداً أنه على الفور قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لرفع المنسوب، وتم إعادة رفع ‏منسوب المياه بدرجة جيدة وإعادة تشغيل المحطة تدريجيًا للعمل بكامل طاقتها.‏

وفى النهاية طمأن محافظ الإسكندرية المواطنين بأنه سيتم عودة المياه وضخها بصورة جيدة بحد أقصى خلال ساعة.