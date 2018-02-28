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معلم بمدرسة بولاية جورجيا الأمريكية يتحصن داخل الفصل ويطلق النار على المدير

الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:33 م
معلم بمدرسة بولاية جورجيا الأمريكية يتحصن داخل الفصل ويطلق النار على المدير الشرطة الأمريكية - أرشيفية





(رويترز)
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قالت الشرطة إنها ألقت القبض على معلم بمدرسة ثانوية تحصن داخل أحد الفصول الدراسية اليوم الأربعاء ومنع الطلاب من الدخول وأطلق عيارا ناريا بعد أن حاول المدير فتح الباب عنوة.

ولم يصب أى طالب بأذى باستثناء فتاة تعرضت لإصابة طفيفة بالكاحل بينما كانت تهرول وسط حالة التوتر الناجمة عن الحادث الذى وقع بمدرسة دالتون الثانوية فى دالتون بولاية جورجيا على بعد 145 كيلومترا من أتلانتا.

وقالت الشرطة فى ردها على الأنباء التى أفادت بوقوع إطلاق نار فى المدرسة إنها وجدت المعلم متحصنا داخل أحد الفصول.

وقال بروس فريزر المتحدث باسم شرطة دالتون للصحفيين فى وقت لاحق إن الحادث بدأ عندما حاولت مجموعة من الطلاب دخول الفصل لكن المعلم منعهم وأغلق الباب.

وقال فريزر إنه عندما وصل مدير المدرسة وحاول فتح الباب بمفتاح تم سماع دوى طلق نار من داخل القاعة مما تسبب فى إغلاق المدرسة وإبلاغ الشرطة.

ورفض فريزر القول إن كان يعتقد أن الحادث ناجم عن محاولة انتحار لكنه أضاف أن "هذا المعلم لم يرغب على الأرجح فى إقحام طلاب فى هذه الواقعة بأى حال من الأحوال".

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه لم يتضح على الفور إن كان هناك أى طلاب فى الفصل مع المعلم الذى كان مسلحا بمسدس على ما يبدو.

وقالت السلطات إن المدرسة تضم نحو 2000 طالب وإنه يجرى نقلهم جميعا إلى مركز مؤتمرات قريب فى دالتون.

يأتى الحادث بعد أسبوعين من إطلاق نار فى مدرسة ثانوية فى فلوريدا مما أسفر عن مقتل 17 مما دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للدعوة إلى تسليح المعلمين كوسيلة لحماية الطلاب.

 


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