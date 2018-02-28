مصرع نجار وإصابة آخر فى مشاجرة برأس البر







دمياط - معتز الشربينى

لقى اليوم "السعيد.م .ا 23 عاما" نجار من قرية الخياطة بدمياط مصرعه فى رأس البر بعد إصابته بطعنة فى القلب نتيجة مشاجرة.

وأكد شهود عيان، أن المجنى عليه كان يسير بصحبة أصدقاءه برأس البر و استوقفه مجهولون، حيث وقعت مشاجرة بينهم تم على إثرها إصابة القتيل وجرح أحد أصدقاء، تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى تخصصى ونقل صديقه للعلاج بالمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث لضبط الجناة، وانتقل إلى المستشفى العميد محسن نجيب مفتش مباحث دمياط، والرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط، تم إخطار النيابه العامة لمعاينه الجثه بالمشرحه تمهيدا التصريح بدفنها.