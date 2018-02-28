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مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:01 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى المنوفية جثة - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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لقى عامل بكهرباء الريف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء إجراء صيانة لأحد فروع الضغط العالى.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد مصرع "م. أ"، 50 سنة، ومقيم بكفر الباجور صعقًا بالكهرباء، أثناء إجراء صيانة لأحد فروع الضغط العالى بقرية كفر سبك، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الباجور العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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