مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

جثة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
لقى عامل بكهرباء الريف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء إجراء صيانة لأحد فروع الضغط العالى.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد مصرع "م. أ"، 50 سنة، ومقيم بكفر الباجور صعقًا بالكهرباء، أثناء إجراء صيانة لأحد فروع الضغط العالى بقرية كفر سبك، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الباجور العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
إضافة تعليق
"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"
"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة