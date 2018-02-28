مصرع طفل وإصابة 14 آخرين إثر قصف "النصرة" مجمعا للعيادات بدرعا

مصرع طفل وإصابة 14 آخرين إثر قصف "النصرة" مجمعا للعيادات بدرعاالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:24 م
قصف فى سوريا
أ ش أ
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لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 14 شخصا بجروح معظمهم من الأطفال، نتيجة قصف جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) بالقذائف مجمع عياداتا شاملة بمدينة درعا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن القصف تزامن مع خروج الأطفال من المدارس المجاورة للمجمع الذى تم قصفه.
وأشارت إلى أن إمرأة أصيبت بجروح - أمس الأول - نتيجة اعتداء تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على منطقة المعصرة بين مدينتى ازرع والشيخ مسكين بريف درعا الشمالى، إضافة إلى وقوع اضرار مادية فى قسم شرطة المحطة بمدينة درعا، لافتة إلى أن وحدات الجيش ردت على مصادر النيران ودمرت نقاطا محصنة وعددا من منصات الإطلاق للتنظيمات الإرهابى.
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