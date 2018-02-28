مصرع صينى سقط من عُلو بأحد مصانع الأسمنت فى بنى سويف

مصرع صينى سقط من عُلو بأحد مصانع الأسمنت فى بنى سويفالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:28 ص
جثة - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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لقى عامل صينى الجنسية مصرعه، نتيجة سقوطه من علو بمصنع أسمنت بشرق النيل ببنى سويف.
وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارا من مستشفى بنى سويف العام، يفيد وصول "شنج شو" 38 سنة، عامل صينى الجنسية، جثة هامدة، نتيجة سقوطه من علو بمصنع أسمنت بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل. وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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