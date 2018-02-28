مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى 3 حوادث طرق بالسويس

حادث تصادم - أرشيفية
السويس- سيد نون
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لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء وأصيب 8 أشخاص آخرين، فى ثلاثة من حوادث طرق بمحافظة السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى اخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع ثلاث حوادث بطرق المحافظة.
وقال مصدر أمنى، إن حادثين وقعا بطريق العين السخنة، والحادث الثالث بطريق السويس - الإسماعلية.
ومن جانبه، صرح مصدر طبى، بأنه تم نقل المصابين إلي مستشفي السويس العام، ولا يوجد بينهم حالات خطره.
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