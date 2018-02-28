مشتريات الأجانب تسجل أعلى قيمة يومية فى تاريخ البورصة بـ3.1 مليار جنيه (صور)







كتب هانى الحوتى - تصوير محمد الحصرى

كثف المستثمرين الأجانب من مشترياتهم خلال جلسة اليوم الأربعاء، لتسجل3.1 مليار جنيه، وهى القيمة الأعلى لمشترياتهم اليومية فى تاريخ البورصة، مقابل 2.4 مليار جنيه فى أبريل 2008.

وسجلت قيم التداول اليوم فى البورصة بدون سندات نحو 4 مليارات جنيه الأكبر منذ 12 مارس 2008، والتى سجلت حينها 4.1 مليارات جنيه.

ويذكر أن نشاط الأجانب تزامن مع إجراء المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة "MSCI " .