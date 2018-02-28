مستشار وزير أوقاف عمان يدعو لإيجاد آلية تعزز القيم الأخلاقية ضد الإرهاب

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طالب مستشار وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، الدكتور سالم الخروصى، بإيجاد آلية جديدة لتعزيز الجانب الفكرى والقيم الأخلاقية فى المجتمعات الإسلامية والعربية للنأى بها عن الوقوع فى مستنقع الإرهاب.

كما طالب الدكتور الخروصى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته فى مؤتمر الشئون الإسلامية بالأوقاف، بنشر الوعى الدينى بين الشباب والتحاور معهم، والعمل على تثقيفهم وتوعيتهم ودمجهم فى المجتمع، محذرًا من أن الجهل يعد أكبر خطر على المجتمع العربى والإسلامى وهو الذى يصنع الإرهاب، وأكد أهمية مؤتمر الشئون الإسلامية الدولى وما صدر عنه من توصيات للخروج برؤية مشتركة والربط بين العقل والأخلاق فى أسلوب الحياة وتعميق القيم الأخلاقية فى المجتمعات لحمايتها من خطر الإرهاب.

وقال الدكتور الخروصى، إن مواجهة الإرهاب تقوم على أسس منها إصلاح الشأن الداخلى عن طريق إصلاح الشأن الدينى وانتهاج الوسطية والنأى عن الجهل والتطرف وإطلاق مبادرات وطنية لتعزيز القيم الأخلاقية، وكذلك إيجاد رؤية لمعالجة الإرهاب فى الخارج من خلال تعاون عربى دولى باعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية.

ونوه بدور الحكومات والمجتمعات والمؤسسات الثقافية والدينية المعنية لمواجهة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة بعد أن أصبح الإرهاب صناعة معتبرا ذلك نقلة نوعية وانتقال من النظرية للتطبيق للتصدى للإرهاب، وكان المؤتمر الدولى الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، اختتم أعماله، أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها".