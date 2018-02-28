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الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:46 م
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مستشار عرفات: سيناء ليست مجرد قطعة مقدسة ولكنها تمثل الأمن والتاريخ والجمال

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:49 م
مستشار عرفات: سيناء ليست مجرد قطعة مقدسة ولكنها تمثل الأمن والتاريخ والجمال الكاتب محمد رشيد





كتب أحمد جودة
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قال الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن سيناء ليست مجرد قطعة مقدسة من أرض مصر، ولكنها تمثل الأمن والكرامة والتاريخ والحاضر، مضيفًا أن أرض الفيروز هى الجمال والروعة المحاطة ببحرين فى رسم بديع من الخالق.

محمد رشيد
محمد رشيد

وأضاف رشيد عبر تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن سيناء هى الاقتصاد والخيرات والحيّز الحيوى لتوسعات العمران والحياة الآن وغدا، وهى مستقبل مصر، وهناك تقطع رقاب وأيدى الحاقدين والطامعين.


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محمد رشيد

المستقبل فى سيناء



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