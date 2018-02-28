مستشار الرئيس الفلسطينى: حماية الدولة الوطنية من واجبات الدين







(أ ش أ)

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية، أن حماية الدولة الوطنية جزء من ضرورات وواجبات الدين وهو ما أكده المؤتمر الدولى الـ 28 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول "صناعة الإرهاب ومواجهته" الذى اختتم أعماله الليلة الماضية.

وقال الهباش، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر، إن أى جهد لجمع شمل الأمة لمكافحة الإرهاب هو ضرورة من ضرورات العمل الإسلامي، لافتًا إلى أن المؤتمر يأتى فى توقيت حيوى وضرورى لحشد الجهود لمكافحة جماعية للإرهاب، حيث تواجه الأمة الإسلامية تصاعدا للإرهاب الأعمى بكل أشكاله، سواء كان إرهاب جماعات أو من الدول كالذى تمارسه إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينى.

وأشاد مستشار الرئيس الفلسطينى بدور مصر الكبير لدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن ذلك الموقف القومى من مصر ليس بجديد عليها فهى دائما تساند حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته فى إطار ريادتها للدفاع عن حقوق أمتها العربية والإسلامية ومصر دائما ما غفلت عن أمتها .

وأشار إلى أن وحدة أبناء الشعب الفلسطينى تمثل صفا واحدا هو حائط الصد الأول لحماية حقوق الشعب الفلسطينى، وأعرب عن أمله فى أن تساهم توصيات المؤتمر فى تفعيل جهود التصدى للإرهاب بكل أشكاله.

وكان المؤتمر الدولى ال 28 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد اختتم أعماله أمس بإصدار توصياته واستمر لمدة يومين .