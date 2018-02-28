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مسئول روسى: إحباط 25 عملية إرهابية عام 2017

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:07 م
مسئول روسى: إحباط 25 عملية إرهابية عام 2017 الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية





موسكو (أ.ش.أ)
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أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مكافحة الإرهاب الروسية ايجور كولياجين،عن إحباط 25 عملية إرهابية فى روسيا عام 2017.

وقال كولياجين فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء "تم إحباط 25 عملية إرهابية، واعتقلت أجهزة الأمن الروسية أكثر من ألف مسلح ومتعاون معهم وتمت تصفية 90 آخرين فى العام الماضى".

وأضاف :"خلال عملية محاربة الإرهاب تم إحباط نشاط أكثر من 50 خلية سرية والقبض على 1060 مسلحا والقضاء على 90 مسلحا حاولوا المقاومة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة مكافحة الارهاب الروسية، اندريه بريجيدومسكى، أن الارهابيين الدوليين يحاولون زعزعة الوضع فى روسيا بمساعدة إرهابيين بشكل فردى أو عصابات تم تجنيدها عبر الانترنت.

وقال بريجيدومسكى فى تصريح اليوم :"بالرغم من تراجع حجم الجرائم الارهابية المنظمة فى شمال القوقاز،إلا أن محاولات زعزعة الاستقرار قائمة بمساعدة ارهابيين بشكل فردى أو بواسطة عصابات تم تجنيدها عبر الانترنت".


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