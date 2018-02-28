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مركز الملك سلمان يوقع مشروعًا لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ فى اليمن

الأربعاء، 28 فبراير 2018 04:35 م
مركز الملك سلمان يوقع مشروعًا لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ فى اليمن اليمن





أ ش أ
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشروعًا لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ فى اليمن وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة من الصراع وحمايتها، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولى الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المشروع يستفيد منه 18 ألف عائلة بواقع 126 ألف شخص، ويستهدف المشروع مدن الحديدة وصنعاء وأمانة العاصمة وعمران وإب وتعز وحجة وصعدة وذمار، موضحة أنه يتألف من شراء وتوزيع رزم مساعدات الإيواء الطارئة، وتقديم منح إعانة الإيجار للفئات الأكثر ضعفًا ، وشراء وتوزيع المواد غير الغذائية لدعم الأسر الضعيفة بمعونات المواد الأساسية. 


ووقع المشروع المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعه عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ممثلها الإقليمى لدى دول مجلس التعاون الخليجى خالد خليفة.

 


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