مدير صيدلة دبى: نتأثر بخطة مصر فى القضاء على فيرس C.. والتتبع الدوائى قضى على أزمات النقص







رسالة دبى - وليد عبد السلام





أكد الدكتور على السيد رئيس قطاع الصيدلة بدبى، أنه لا يوجد أزمات دوائية فى دبى بمعنى أن كافة الادوية متوفرة ويتم العمل على توفير الاحتياجات 6 شهور كمخزون استراتيجى لكل صنف فى المصانع وشركات التوزيع.

صيدلة دبى: إدخال دواء جديداً لعلاج فيروس سى يعد الأحدث فى العالم

وقال الدكتور على السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ مشروع للصيدلة الذكية لميكنة قطاع الدواء بالكامل، لافتا إلى أنه تم وضع خطة للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى " C "بإدخال دواء جديداً يعد الأحدث فى العالم، فى علاج هذا المرض، وتخضع حالياً نحو 25 مواطنا للعلاج به، مؤكداً أن العلاج الجديد سيسهم بشكل كبير فى القضاء بشكل كامل على هذا المرض بالدولة، لافتا إلى ان تجربة مصر فى علاج فيرس سى جيده وسنتأثربها.

فيما أكد وائل سامى رئيس قسم الصيدلة الصناعي بجامعة الإسكندرية والخبير فى مجال التصنيع الدوائى أنه يجب على مصر التوجه نحو تصنيع المواد الخام بدلا من التركيز فقط على الصناعة الخاصة بالأدوية المثيلة.



الدكتورعاطف عامر خبير الصناعات الدوائية

55 مليار جنيه حجم صناعة الدواء فى مصر

وقال الدكتور وائل سامى رئيس قسم الصيدلة الصناعية بجامعة الإسكندرية والخبير فى مجال التصنيع الدوائى لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر "دوفات للصيدلة" المقام حاليا بدبى، أن الصناعة المحلية للأدوية يصل حجمها إلى 55 مليار جنيه وتحتاج إلى أن تنمو بشكل كبير لان المناخ يسمح بذلك.

وأضاف أن نظام البوكسات الخاص بتسجيل الدواء يحرم المصنعين الجادين من الاستثمار فى مصر فى ظل تسلل شركات التول غير الجادة للبوكس للتسجيل دون تصنيع على أن تقوم ببيع الملف الدوائى فيما بعد، مؤكدًا أنه لا بد من قيام للحكومة بميكنه جميع الخدمات منعا للتدخل العامل البشرى منعا للفساد.

وتابع: يجب وضع الاستثمار فى مشروعات تصنيع المواد الخام على أولويات الدولة تفاديا لازمات العملات، مؤكدا أن مصر ذلك يمكن من توفير العمله، لافتا إلى ان مصر تشارك صناعيا بأقل من ١% من مصنّعات الدواء و٩٩٪؜ الأخرى يتم استيرادها من الخارج.

حجم صناعة الدواء فى الإمارات 2.5 مليار دولار

فيما قال الدكتور عاطف عامر، خبير الصناعات الدوائية وتوزيعها لدى الإمارات، إن حجم صناعه الدواء فى الامارات تعادل ٢.٥ مليار دولار، مؤكدًا ان عدد الشركات المصرية بالإمارات ليس بالحجم الكبير، وأن أزمة الدواء المصرى فى تسعيره المنخفض.





خالد عبد الله مدير إحدى شركات توزيع الأدوية

وتابع، "ينبغى أن يكون هناك سعر للتصدير وسعر للسوق المحلى لضمان التوسع وتوفير عمله صعبه لمصر، مؤكدًا أن نظم تسجيل الدواء فى دبى جميعها إلكترونية.

فيما أوضح الدكتور خالد عبد الله مدير إحدى شركات توزيع الأدوية، أن هناك تطور كبير فى نظام توزيع الأدوية من خلال مراقبة اللوجستيات الخاصة بنقل وتخزين الدواء، حيث يمكن متابعه حركة نقل وتوزيع الدواء داخل سيارة نقل الدواء ضمانا لوصولها آمنه للمريض، لافتا إلى ان نظام التتبع الدوائى مطبق فى الامارات وهو ما يقضى على غش الدواء والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.